新冠肺炎｜源頭不明個案增　張竹君：可能是收緊防疫措施時機 (19:00)

張竹君又表示，多宗個案與食肆有關，認為「買外賣都係一個好選擇」。至於飲食界立法會議員張宇人建議推出食肆優惠，張竹君稱優惠計劃是商業決定，市民要自己考慮，建議市民如要出外，盡量選擇較少人的餐廳，就坐時相隔遠一點，盡量避免與很久沒見的人聚餐，以免被隱性個案患者傳染，若與家人用膳則沒有太大問題。

林正財：社交措施或需「拉番緊」 袁國勇：倡每日測試增至7500個

行政會議成員林正財今接受商台訪問時稱，若未來一兩天再有源頭不明的本地確診個案，宗數上升多，現行的社交措施有需要「拉番緊」，並稱這個可能相當大，他說可考慮限制食肆每枱人數為6至8人。

港大微生物學系講座教授袁國勇今早在商台節目表示，今次情況是「所有專家的預料之內」，並稱當局若未能解決截斷隱形傳播鏈問題時，應把每日測試數量增至7500個。他稱相信未來數天感染數字繼續上升，認為至少應回復父親節前的防疫措施。

不過，張竹君表示會按需要檢測，若進行大規模檢測，必須定期進行，而非只進行一次檢測；而且若市民沒有病徵很難檢測，故她呼籲市民若有不適必須盡快去看醫生及接受檢測。

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