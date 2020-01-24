新冠肺炎｜新增5宗不明源頭個案　男拔附小家長確診曾住灣仔萬麗海景酒店 (18:30)

源頭不明個案：

．個案1305：64歲男子，居於坪石邨玉石樓，7月5日起流鼻水；病人報稱很久沒到過爆疫的玉石樓彬記粥麵美食，衛生防護中心透過在玉石樓收集住客深喉唾液樣本發現此個案

．個案1306：92歲老翁，居於慈正邨正遠樓，7月6日開始咳及呼吸困難；張竹君表示，老翁住所與部分爆疫地點相近，但他沒到過已知有確診個案的地方

．個案1313：42歲女子，居於荃灣灣景花園，7月6日起喉嚨不適；潛伏期內曾接載子女前往運動場、外出用膳等；曾到兒子就讀的拔萃男書院附屬小學見家長；她另於7月4日入住灣仔萬麗海景酒店一晚及吃晚飯；7月5日到荃灣牛涮鍋吃飯；7月6日到紅磡一酒店午餐

．個案1314：69歲女子，居於旺角海富苑海韻閣，7月6日起發燒，到浸會醫院門診求醫，化驗發現對新冠病毒初步呈陽性，獲安排入住東區醫院；平日主要留在家中，但間中會外出用膳

．個案1319：31歲男子，居於跑馬地禮頓山，7月3日腹瀉，7月4日發燒及失去味覺，7月4及7日到灣仔貝夫人普通科門診診所求醫，並於第二次求醫後留深喉唾液樣本作檢測，之後確診；潛伏期內到過港島的餐廳，但非爆疫地點；他7月1日曾到軒尼詩道Van Gogh Kitchen，另曾到希慎廣場吃拉麵、利舞臺廣場玉桃軒

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