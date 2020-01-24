新冠肺炎｜坪石邨彬記粥麵群組增最少5個案　一婦於華蘭中心百佳壽司檔工作 (17:40)

坪石邨「彬記粥麵美食」與佐敦文英街「新發茶餐廳」群組：

．個案1301：61歲男的士司機，7月2及3日到過新發茶餐廳，7月4日發燒

．個案1304：41歲女子，在鰂魚涌華蘭中心百佳的壽司檔工作，7月4日開始咳；是昨（7日）確診的士司機（個案1291，到過彬記粥麵美食）的妻子，以及中華基督教會扶輪中學中三生（個案1295）的母親。她本人無到過彬記，相信是經家居接觸受感染

．個案1317：60歲女子，7月3日開始咳；潛伏期內到過新發茶餐廳

．個案1322：71歲男子，7月3日起發燒；曾光顧彬記粥麵美食，但日期要再確認

．個案1324：59歲男子，以前任職的士司機，但已無工作一段時間；7月3日到過新發茶餐廳，7月7日開始咳

衛生防護中心傳染病處主任張竹君交代彬記粥麵美食群組相關個案時，提及一名55歲男的士司機（個案1315）亦染疫，其妻子及女兒亦初步確診，其中女兒就讀聖母書院，張竹君表示，衛生防護中心會通知校方停課。該病人本身患糖尿病及腎病要「洗肚」，入院時有發燒，血含氧量及血壓低，現使用呼吸機，血含氧量暫時回升，留醫深切治療部。張竹君又稱，聯絡到一兩名認識該病人之的士司機，但由於病人病情較嚴重，故暫未能確定他有否到過彬記粥麵美食和新發茶餐廳，或有否接觸過其他確診者。

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