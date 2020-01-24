新冠肺炎｜今增24確診19宗屬本地感染　港泰護老院增8確診　3月大男嬰初步陽性 (16:36)

慈雲山港泰護老中心有限公司（港泰）群組：

．個案1302：79歲男院友，7月6日起發燒

．個案1307：67歲女院友，7月7日起發燒

．個案1316：79歲男院友，7月7日起發燒及咳

．個案1323：70歲男院友，7月3日起發燒

．個案1310：53歲男職員，無病徵

．個案1311：48歲女職員，無病徵

．個案1312：55歲女職員，7月7日起喉嚨痛

．個案1321：57歲女職員，7月6日起發燒及咳

坪石邨「彬記粥麵美食」與佐敦文英街「新發茶餐廳」群組：

坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」及引伸出的佐敦文英街「新發茶餐廳」感染群組，今日新增最少5宗個案，其中一名女子在鰂魚涌華蘭中心百佳的壽司檔工作。詳見：坪石邨彬記粥麵群組增最少5個案 一婦於華蘭中心百佳壽司檔工作

源頭不明個案：

今日新增5宗源頭不明個案，其中一名42歲女子（個案1313）曾到其子就讀的拔萃男書院附屬小學見家長，並曾入住灣仔萬麗海景酒店。詳見：新增5宗不明源頭個案 男拔附小學生家長確診曾入住灣仔萬麗酒店

輸入個案：

．印度輸入：個案1303及1308，兩人到港後均入住檢疫中心，確診後送院，其中個案1303無病徵，個案1308昨開始發燒

．菲律賓輸入：個案1309及1320，均為菲律賓來港的海員，其中個案1309於7月6日來港後由接待方安排檢測，結果為陽性，7月7日起發燒、咳及喉嚨痛；個案1320無病徵，昨晚抵港後在亞博館交深喉唾液樣本，檢測結果顯示陽性

．哈薩克輸入：個案1318，為31歲女子，與幾名子女由哈薩克回港，其中一名3個月大的男嬰初步陽性

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，另一初步確診個案，病人是58歲男子，或與已確診個案有關。

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