退休漢機場揮拳傷人　判囚3個月緩刑2年 (14:30)

大批示威者去年8月9日圍堵香港國際機場，一名抵港男子感不滿，並上前質問舉牌示威者「Free乜嘢Hong Kong？」，又質問機管局職員為何容許示威。該男子隨即被過百名示威者包圍，當中一名退休漢向他揮拳被捕。退休漢今（8日）在西九龍裁判法院承認普通襲擊罪，裁判官認為事件源於被告與事主「對事件有不同睇法」，雖被告「乘人不備」從後施襲，但案件暴力程度不高，事主傷勢不重，判他入獄3個月，緩刑2年。
被告何兆麟（64歲）報稱已退休，辯方求情稱他年事已高，為獨居老人，希望法庭念及他有悔意而輕判。
案情指出，持香港身分證的梁海峯（51歲）去年8月9日傍晚乘客機抵港，入境到達機場客運大樓時見到大量示威者聚集，遂用手機拍攝。梁海峯前往機場的士站，見到一名女子舉「Free Hong Kong」紙牌，他遂上前問女子「Free乜嘢Hong Kong？」，隨即遭在場其他示威者指罵。
梁海峯之後折返客運大樓，詢問機管局職員為何容許示威者聚集，又稱示威者對其行程造成滋擾。他隨即遭逾百名示威者包圍，並突然感到有人從後揮拳打他的臉，轉身看見被告正後退，他最終在機管局職員護送下離去，驗傷結果稱他鼻樑輕微擦傷。警方其後拘捕被告，梁海峯在認人手續中認出被告。
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