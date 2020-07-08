退休漢機場揮拳傷人　判囚3個月緩刑2年 (14:30)

被告何兆麟（64歲）報稱已退休，辯方求情稱他年事已高，為獨居老人，希望法庭念及他有悔意而輕判。

案情指出，持香港身分證的梁海峯（51歲）去年8月9日傍晚乘客機抵港，入境到達機場客運大樓時見到大量示威者聚集，遂用手機拍攝。梁海峯前往機場的士站，見到一名女子舉「Free Hong Kong」紙牌，他遂上前問女子「Free乜嘢Hong Kong？」，隨即遭在場其他示威者指罵。

梁海峯之後折返客運大樓，詢問機管局職員為何容許示威者聚集，又稱示威者對其行程造成滋擾。他隨即遭逾百名示威者包圍，並突然感到有人從後揮拳打他的臉，轉身看見被告正後退，他最終在機管局職員護送下離去，驗傷結果稱他鼻樑輕微擦傷。警方其後拘捕被告，梁海峯在認人手續中認出被告。

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