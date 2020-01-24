TikTok今從香港區程式商店下架　方保僑：倘因港區國安法交資料違歐盟法例罰款億元計 (23:10)

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，市場遍及全球的公司須遵守其他國家的法律，若為滿足《港區國安法》，或須向第三方交出個人資料，因而觸犯歐盟《通用數據保障條例》，罰款以億元計；TikTok外國市場龐大，估計其為保其他市場而撤出香港。

立法會資訊科技界議員莫乃光表示，因應TikTok的中資背景，在目前香港社會環境下難以發展；平台是次撤出香港，是給外國市場「獨立於中國」的信息。他認為，若TikTok遵守《港區國安法》，或違反外國循規要求，今次表態反映條例問題，其撤出市場或引起骨牌效應，除首當其衝的資訊科技公司，數據中心、美資銀行等亦可能受條例影響。

內地傳媒則引述抖音母公司字節跳動中國CEO張楠稱，抖音在香港有很多用戶，將繼續為香港用戶提供服務。

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