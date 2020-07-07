新冠肺炎｜家庭傭工僱主協會質疑無足夠酒店賓館供抵港外傭檢疫 (22:30)

容馬珊兒表示，勞工處約兩個月前已提供名單，列有10多間酒店及7間賓館供僱主安排外傭入住，但有僱主反映有賓館安排兩名新來港菲傭入住同一房間，不符合檢疫要求，結果僱主要託中介公司找另一賓館供女傭入住。容馬珊兒促衛生防護中心確保外傭入住作強制檢疫的酒店或賓館符合檢疫標準，又質疑日後若7000至8000名外傭陸續來港，是否有足夠酒店或賓館房間供他們入住。

中介公司得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭指出，雖有逾10間酒店或賓館可供僱主選擇，但當中不少無法每日提供足三餐，部分每日膳食收費逾200元，費用高昂。她稱，僱主大多希望14天強制檢疫費用在4000元以內。

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