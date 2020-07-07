新冠肺炎｜公院急症室周三起重設分流檢測站　隔離設施暫緩部分維修工程 (22:05)

本港今日（7日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案，9宗本地個案當中5宗源頭未明，更首次有安老院舍院友確診。醫管局宣布，由於社區爆發風險增加，公立醫院明日（8日）起逐步在急症室重新設立「分流檢測站」，讓病徵相對穩定的懷疑個案在指定區域接受病毒測試及等候測試結果，以分隔懷疑染疫的病人和其他病人。
醫管局亦會在可行情況下，暫緩隔離設施的部分年度維修保養工程，確保有足夠的第一線隔離病房接收懷疑感染和確診病人；各公立醫院亦重新檢視二線隔離病房的準備情況，以便在有需要時調配使用，以分流病情較穩定和正在康復的確診病人。
新冠肺炎 相關報道：
限聚令人數維持 非急症醫院探訪7．9暫停 外傭抵港須酒店檢疫14天僱主付費
本港增14宗確診 9宗本地病例5宗源頭未明 「彬記粥麵美食」群組多4人染疫
港泰護老中心增一確診兩初步陽性 密切接觸者將送往薄扶林傷健營檢疫
新冠肺炎專輯：bit.ly/38tWkQ3
相關字詞﹕公院急症室 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 抗疫新階段 醫管局 分流檢測站 隔離病房 編輯推介