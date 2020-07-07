新冠肺炎｜公院急症室周三起重設分流檢測站　隔離設施暫緩部分維修工程 (22:05)

醫管局亦會在可行情況下，暫緩隔離設施的部分年度維修保養工程，確保有足夠的第一線隔離病房接收懷疑感染和確診病人；各公立醫院亦重新檢視二線隔離病房的準備情況，以便在有需要時調配使用，以分流病情較穩定和正在康復的確診病人。

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