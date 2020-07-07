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新冠肺炎｜公院急症室周三起重設分流檢測站　隔離設施暫緩部分維修工程 (22:05)

本港今日（7日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案，9宗本地個案當中5宗源頭未明，更首次有安老院舍院友確診。醫管局宣布，由於社區爆發風險增加，公立醫院明日（8日）起逐步在急症室重新設立「分流檢測站」，讓病徵相對穩定的懷疑個案在指定區域接受病毒測試及等候測試結果，以分隔懷疑染疫的病人和其他病人。

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