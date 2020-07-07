新冠肺炎｜7月7日本港疫情重點＋政府新防疫抗疫措施要點 (23:24)

．本地個案：9宗，5宗源頭不明

．輸入個案：5宗，分別由菲律賓及巴基斯坦輸入（包括兩名分別56歲及49歲男船員）

．坪石邨「彬記粥麵美食」再增相關病例，並延伸至佐敦「新發茶餐廳」，相關報道：「彬記粥麵美食」群組多4人染疫

．慈雲山港泰護老中心有一名院友確診，另有兩人初步陽性，相關報道：港泰護老中心增一確診兩初步陽性 密切接觸者將送往薄扶林傷健營檢疫

．沙田石門「豐鍋雞煲」一名廚師確診，屬源頭不明個案之一，相關報道：石門「豐鍋雞煲」廚師確診 昨退燒曾上班

．醫管局資訊科技部一名員工確診，曾到迪士尼樂園，相關報道：醫管局IT員工確診 發病前到迪士尼 女兒讀培基小學

．多間學校因有學生或家長確診而宣布停課，包括：拔萃男書院附屬小學（詳情）、油蔴地天主教小學（海泓道）（詳情）、中華基督教會扶輪中學（詳情）、演藝學院（詳情）

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午於疫情記者會稱本地爆發第三波疫情，食物及衛生局長陳肇始晚上宣布新防疫抗疫措施。

．限聚令人數維持50人，會進一步檢視豁免條件（詳情）

．醫管局非急症醫院本周四（9日）起暫停，另安老院舍探訪亦將暫停

．外傭抵港須酒店檢疫14天，由僱主付費

．經機場到港機組人員及船員強制交深喉唾液樣本（詳情）

．若學校有確診個案便要停課、密切接觸者要檢疫；未有宣布全港學校停課

．衛生署公共衛生化驗服務處正在香港兒童醫院設新實驗室，每日增1000個檢測，爭取本月內投入服務；服務處亦正採購儀器及加人手，下月起每日額外提供約2400個檢測

．政府撥款港大及中大醫學院購置儀器，下月起每日提供額外1400個檢測

．因應近期有航班接載大量來自高風險地區，包括巴基斯坦、印度、尼泊爾、南非及孟加拉的人抵港，當中確診人數相當高，對檢疫中心及醫療系統帶來壓力，故港府會與相關國家的駐港領事和社群商討，讓在當地的香港居民以有序方式回港，確保檢疫制度有效及控制輸入個案數目

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