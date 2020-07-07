新冠肺炎｜政府未定關主題樂園停書展　稱循「收緊」方向檢視處所限制 (20:50)

陳肇始表示，現時本港發現社區有新型冠狀病毒傳播鏈及源頭不明的感染個案，故需要全面檢視社交距離措施，其中不戴口罩進行的活動屬高風險，若活動中太多人聚集亦不理想。她提及，主題樂園及香港書展亦屬599F章規管範圍，政府會盡快檢視包括處所容量、人數限制及其他相關防疫措施等，有決定後會盡快公布，如有需要會在現時指示的有效期於下周四（16日）完結前發出新指示。

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