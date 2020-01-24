新冠肺炎｜限聚令人數維持　非急症醫院探訪7．9暫停　外傭抵港須酒店檢疫14天僱主付費 (19:54)

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陳肇始稱，現階段維持限聚令的人數限制，會進一步檢視豁免條件，包括研究收緊限制宗教活動參與人數及處所聚集人數限制；有必要檢視餐飲業處所的限制，會研究收緊餐飲及娛樂場所的人數和容量上限，以及其他防疫措施規定。

外傭抵港前須病毒測試

抵港外傭方面，陳肇始表示，相關政府部門會制訂措施，要求僱主安排外傭抵港前接受病毒測試，抵港時需要持有效陰性結果，抵港後要在酒店檢疫14天，費用由僱主支付；抵港後及完成檢疫前要再作病毒檢測。

來港船員須於出發地檢測陰性

就口岸管制，陳肇始表示會要求船公司安排所有船員來港前，在出發地取得陰性檢測結果才可在抵港後獲豁免檢疫，否則拒絕入境。衛生防護中心總監黃加慶今午已宣布，明日（8日）開始強制經機場到港的機組人員及船員，到亞洲博覽館的檢測中心提交深喉唾液樣本。相關報道：明日起經機場到港機組人員強制交深喉唾液樣本

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