7人涉德福廣場非法集結　救生員搜出摺刀雷射筆控管有武器 (19:39)

去年聖誕節有網民發起「聖誕行動三部曲」，包括在多區商場「和你Shop」，其中在九龍灣德福廣場有7名男女涉參與行動被捕，同被控兩項參與非法集結罪，另有兩項明知而參與未經批准集結的交替控罪。另一36歲救生員亦涉在同日同地被警方截查時，搜出摺刀、雷射筆等物品，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。兩案今（7日）在觀塘裁判法院提堂。
首案被告依次為報稱送貨員符致安（28歲）、無業廖林鈞（23歲）、女學生梁茵琳（18歲）、女學生林依汶（18歲）、女學生陳楚嵐（17歲）、學生李銘軒（17歲） 及運輸工人劉家浩（23歲）。
控罪指稱，七名被告於2019年12月25日在九龍灣德福廣場一期及德福廣場平台，與其他不知名的人參與非法集結。另一項控罪指稱，7人於同日同地，與其他不知名的人，明知而參與一個未經批准的集結。
次案被告梁凱健（36歲）報稱救生員，涉於同日在德福廣場一期平台一餐廳外，管有一支雷射筆、一個指節銅套及3把摺刀。
兩案分別押後至9月1日及3日再訊，待辯方索取文件及法律意見，除廖林鈞一人保釋申請被拒外，兩案其餘被告均獲准以2000元現金保釋，其間須守宵禁令、禁足德福廣場、每周到警署報到3次等條件。