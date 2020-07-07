7人涉德福廣場非法集結　救生員搜出摺刀雷射筆控管有武器 (19:39)

首案被告依次為報稱送貨員符致安（28歲）、無業廖林鈞（23歲）、女學生梁茵琳（18歲）、女學生林依汶（18歲）、女學生陳楚嵐（17歲）、學生李銘軒（17歲） 及運輸工人劉家浩（23歲）。

控罪指稱，七名被告於2019年12月25日在九龍灣德福廣場一期及德福廣場平台，與其他不知名的人參與非法集結。另一項控罪指稱，7人於同日同地，與其他不知名的人，明知而參與一個未經批准的集結。

次案被告梁凱健（36歲）報稱救生員，涉於同日在德福廣場一期平台一餐廳外，管有一支雷射筆、一個指節銅套及3把摺刀。

兩案分別押後至9月1日及3日再訊，待辯方索取文件及法律意見，除廖林鈞一人保釋申請被拒外，兩案其餘被告均獲准以2000元現金保釋，其間須守宵禁令、禁足德福廣場、每周到警署報到3次等條件。

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