港區國安法｜消息：國安公署徵用維景酒店臨時辦公　楊雪盈：明早開幕 (19:25)

本報記者致電維景酒店，以顧客身分查詢訂房，職員表示暫時無法訂房，稱酒店現正維修，不清楚何時可重新開放訂房。記者另亦致電香港中旅社，顧客服務職員表示，酒店6月中起已因水電問題需維修，無法訂房，今日獲悉政府已徵用酒店作為公署辦公地點。

維景酒店現正維修，大堂玻璃幕門已被圍板圍封，酒店頂層外牆搭上棚架。本報正向特首辦查詢，有待回覆。

區議員：將追問特首酒店徵用事宜

灣仔區議員陳鈺琳表示，今早（7日）11時許到場觀察，現場有20至30名警員巡邏或定點監察。她曾詢問酒店保安及現場警員發生何事，但沒獲回覆，有警員向她稱是「機密」。她表示，將以區議員名義追問特首林鄭月娥有關維景酒店被國安公署徵用的事宜。

楊雪盈表示，不少銅鑼灣居民表示關注，她將於下周二（14日）的灣仔區議會大會，提出相關議程了解情況。

國務院本月3日任命國安公署的高層，署長由曾處理烏坎事件的廣東省委常委鄭雁雄出任，副署長分別是公安部駐港中聯辦警務聯絡部部長李江舟，以及背景較神秘的孫青野。

維景酒店 昔日報道：

話你知：09年豬流感封維景酒店 公帑埋單

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