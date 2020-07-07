新冠肺炎｜醫管局IT員工確診　發病前到迪士尼　女兒讀培基小學 (19:43)

【19:43更新】本港今日（7日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案，其中9宗屬本地感染，當中5宗未找到源頭。未知源頭個案當中，一名40歲男子（個案1292）是醫管局員工，曾於7月3日到過迪士尼樂園及入住樂園的酒店。21:35報道：7月7日本港疫情重點＋政府新防疫抗疫措施要點
個案1292詳情：
．40歲男子，居於沙田禾輋邨德和樓
．任職醫管局資訊科技部，在九龍醫院資訊科技大樓上班，7月2日最後一日上班；辦公室今早已徹底清潔，與男子同層工作的70名員工在家工作
．6月底到過大埔鐵路博物館、長洲、沙田新城市廣場及迪欣湖
．6月28日與友人在尖沙嘴用膳
．7月3日到迪士尼樂園及樂園酒店
．7月4日起發燒及咳，向馬鞍山一私家醫生求醫，獲安排到威爾斯親王醫院留醫
．女兒就讀火炭培基小學，暫無病徵；病人曾送女兒前往學校，但沒有入內
迪士尼表示，已實施多項社交距離及加強健康及安全的措施，例如要求遊客與演藝人員戴上口罩，全日加強清潔和消毒度假區所有範圍，尤其經常被觸摸的設施，以及每晚於營業時間過後進行深度清潔。
康樂及文化事務署宣布，為審慎起見，香港鐵路博物館明日（8日）暫時關閉一天，以便進行徹底清潔及消毒。
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