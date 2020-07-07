新冠肺炎｜調查：逾九成受訪者同意資訊科技在疫情期間有幫助 (18:30)

問卷調查於5月下旬在網上進行，成功訪問逾4900人，當中82.3%的受訪者在疫情嚴重時使用即時通訊軟件，如WhatsApp、WeChat等與家人分享疫情資訊，比起面對面的65.6%為多。另有93.7%受訪者認為，使用資訊科技帶來幫助，包括取得資訊及加強家庭溝通等。其中65歲或以上的受訪者相比其他較年輕的年齡組別，感到得益的人比例更高；18至24歲受訪者則認為，信息太多造成混亂，難分真假。

「賽馬會智家樂計劃」首席調查研究員、港大李嘉誠醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授兼羅旭龢基金教授（公共衛生學）林大慶表示，善用資訊科技與親友保持連繫為重要的溝通方式，可讓家庭成員間交換防疫信息，透過親密溝通有助消除因疫情而產生的恐懼和不安；但網上資訊繁多，年輕人較多用網上討論區獲取資訊，而非官方渠道，難辨真假，未來會考慮推出核實事實的方式，呼籲用家應從可靠渠道取得資訊，以免散播恐慌。

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