青年認管有白電油雷射筆等判囚10個月　另一人管有登山杖及槌判入更生中心 (17:15)

首被告關毅良（25歲）承認於去年11月3日在元朗朗景臺外，管有刀、雷射筆、易燃液體、白電油及打火機等。次被告林汶軒（20歲）則承認管有登山杖及槌子，以及未能向警員出示身分證。

代表首被告關毅良的律師求情時引述背景報告稱，首被告來自單親家庭，為人勤奮，一直盡責照顧家庭，今次犯案受網上言論煽動，事後已非常內疚，承諾未來會遵守法例。代表次被告林汶軒的律師求情稱，社會服務令報告正面，被告有深切反省，明白要以理性方式表達訴求，請求法庭接納社會服務令報告建議。

裁判官表示，雖然雙方不爭議涉案物品是汽油彈，但首被告攜有的易燃液體，有一定程度殺傷力，不接納物品用來保護自己的說法，認為被告有傷人意圖，由於案情嚴重，即時監禁屬合適選擇，兩項控罪共判監10個月。

就次被告的判刑，裁判官認為社會服務令不足以反映控罪嚴重性，須在羈押期間接受訓練加強守法意識，遂判被告入更生中心；另須就未能出示身分證罰款500元。

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