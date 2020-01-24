新冠肺炎｜本港增14宗確診　9宗本地病例5宗源頭未明　「彬記粥麵美食」群組多4人染疫 (16:45)

坪石邨「彬記粥麵美食」群組：

．個案1289：68歲男子，本身患長期病，在佐敦渡船角文英街「新發茶餐廳」任職侍應及收銀員；6月25日起咳嗽及呼吸困難，6月26日曾向私家醫生求診，7月6日有咳及氣喘，到聯合醫院求醫及入院

．個案1291：58歲男的士司機，居於牛池灣彩輝邨彩華樓；6月29日開始流鼻水，7月1日到過「彬記粥麵美食」用膳，並帶食物予兒子；曾接載個案1289到「新發茶餐廳」

．個案1295：14歲少年，個案1291的兒子，就讀中華基督教會扶輪中學，無去過彬記粥麵美食

．個案1297：28歲男子，無病徵；6月30日及7月2日去過「彬記粥麵美食」用膳，得知該店有員工確診後，自行到私家醫院進行化驗，驗出對新型冠狀病毒呈陽性後獲安排入住瑪麗醫院

彬記粥麵美食兩名員工此前已確診（個案1269及1283）。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，安排「新發茶餐廳」員工檢疫。她又呼籲6月23日或之後到過茶餐廳的人，若有不適應盡快求醫，亦可致電衛生防護中心熱線2125 1122，或電郵到bottle@dh.gov.hk（在電郵中列明姓名、地址、聯絡電話及何時到過涉事餐廳），索取深喉唾液樣本瓶作檢測。

其他個案：

．個案1292：40歲男子，其女兒就讀培基小學，曾送女兒往學校，但沒有入內，女兒暫無病徵（詳情按此）

．個案1293：42歲男子於「豐鍋雞煲」任職廚師（詳情按此）

．個案1294：7月4日曾去過沙田新城市廣場、大圍美源餐廳、沙田水泉澳邨太子燒味

．個案1298：85歲港泰護老中心女院友（詳情按此）

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