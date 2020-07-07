保就業計劃｜第五批42億元資助下周初發放 (17:30)

政府發言人表示，當中聘請50名僱員或以上的大型企業佔4%；首五批工資補貼共涉及約296億元，涵蓋接近11萬名僱主、逾130萬名僱員；另五批合共約8.6萬名自僱者獲資助約6.5億元。

發言人續表示，在第三批獲批補貼的僱主中，約150名僱主於「指定月份」有聘用僱員（大部分聘用一或兩名僱員），但3月份僱員人數為零（例如在申請前已遣散所有僱員），由於這些僱主提交申請時已承諾將工資補貼全數金額用於支付僱員薪酬，他們必須重新聘請員工，並將工資補貼全數用於支付6至8月的僱員工資，以及為他們作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。

發言人強調，「保就業」計劃代理人會特別留意「承諾受薪僱員人數」為零的僱主，包括有需要時進行實地觀察。

保就業計劃 相關報道：

150公司零僱員 獲批工資補貼 職工盟：或涉炒人改聘低薪者 促堵漏洞

中原地產獲逾1.15億補貼 TVB、美聯、莎莎第三批上榜【附表】

保就業第三批名單公布 3萬名僱主獲77億補貼【附名單】

六福唐記各獲逾4000萬保就業補貼 H&M、舒適堡、英基第二批名單上榜【附表】（6月29日）

「保就業」第二批受惠名單公布 逾3.4萬名僱主獲65億補貼【附名單】（6月29日）

首批「保就業」受惠名單公布 逾2.5萬僱主獲48億元工資補貼【附名單】（6月22日）

「保就業」首批受惠名單 首10個承諾受薪僱員人數最多僱主【附表】（6月22日）