大埔九巴19死車禍　車長判囚14年終身停牌 (16:19)

有喪父家屬聞判後感到不滿，「判14年咁短，一條人命一年都唔止」，該家屬亦稱母親至今仍然終日以淚洗面，有自殺傾向，須看心理醫生，案發兩年來須停工照顧母親。

被告陳浩明（32歲）案發時為九巴兼職時薪司機。辯方求情表示，被告案發前僅曾駕駛涉案路線兩次，九巴訓練時亦只提供私家車予他試駕涉案路線，故此他對路線不熟悉。辯方又呈上多封求情信，被告親撰信件向受難家屬致歉，「我明白這次意外為你們帶來非常沉重的打擊，我知道無論我做什麼都無法補償」。

案情指出，被告前年2月10日傍晚6時駕駛872號巴士，接載86名乘客由沙田馬場駛往大埔中心，有乘客上車時曾責罵被告遲到脫班，被告當時無回應。當被告駛至大埔公路大埔滘落斜路段，加速至約時速75公里，並一直沒有煞掣，終導致車身向左翻側在行人路。

車禍釀成19名37至78歲乘客死亡，另有19名乘客嚴重受傷，包括毁容、頭皮受傷，有人因眼部受傷須移除眼球。據政府人員調查，途經案發路段的巴士平均車速約時速47.1公里，惟被告當時以高於平均車速65%的時速75.4公里駛經該路段。