新冠肺炎｜中華基督教會扶輪中學周三起停課14日　學生批「煞停」放學引混亂 (16:25)

黃大仙中華基督教會扶輪中學發通告，稱該校一名中三生確診感染新型冠狀病毒。有學生稱，學校明日（8日）起停課14日，學生獲發深喉唾液樣本瓶，明早8時回校交樣本作病毒檢測。21:35報道：7月7日本港疫情重點＋政府新防疫抗疫措施要點
就讀中三的「企鵝」（化名）於下午3時許離開學校，稱學校今早（7日）近9時突然宣布放學，部分學生離校後，校方又突然煞停放學安排，有學生當時已返回家中，批評校方處理手法混亂，「如果有同學係帶菌（病毒），咁都惹晒出去啦」。他稱，校方自明日起停課14天，校內考試已取消，對再度停課感興奮。
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