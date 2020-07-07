新冠肺炎｜石門「豐鍋雞煲」廚師確診　昨退燒曾上班 (17:20)

【17:20更新】本港今日（7日）新增多宗新型冠狀病毒本地個案，位於沙田石門京瑞廣場的「豐鍋雞煲」門外貼出告示，稱餐廳一名員工確診新冠病毒。衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在疫情記者會表示，42歲男子（個案1293）於「豐鍋雞煲」任職廚師，7月6日最後一日上班。21:35報道：7月7日本港疫情重點＋政府新防疫抗疫措施要點
該男子居於沙田禾輋邨美和樓，7月3日起發燒不適；妻子及子女亦有喉嚨乾及咳等病徵，獲安排入院；子女就讀沙田東華三院馮黃鳳亭中學、沙田崇真學校，妻子曾到餐廳協助。
「豐鍋雞煲」職員回覆記者查詢稱，該男員工數日前曾輕微發燒告病假，至昨日（6日）退燒並有上班，確診後今早致電通知老闆。餐廳今日暫停營業及進行消毒，衛生署人員已到餐廳為員工抽取樣本檢測。
張竹君呼籲，7月1日或之後到過「豐鍋雞煲」的人，若有不適應盡快求醫，亦可致電衛生防護中心熱線2125 1122或電郵至bottle@dh.gov.hk（在電郵中列明姓名、地址、聯絡電話及何時到過涉事餐廳），索取深喉唾液樣本瓶作檢測。
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