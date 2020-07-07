女經理雷射筆襲警罪成判囚3個月　官：警對社會有莫大貢獻應獲保障 (12:48)

被告郭麗芬（28歲）報稱金融經理，被控去年8月10日在尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強。

案件主要依賴警員朱冠強證供的準確性，裁判官陳慧敏稱朱冠強作供時表現老實可靠，同時清楚敘述過程，故接納其作供。陳官不同意辯方所稱射雷射光有可能是另有其人，稱由片段中看到被告手中兩度發出綠色光，難以置信是由他人兩次準確射在被告的手上，而被告當時戴上口罩，身上亦有4支生理鹽水及法律支援卡，認為被告不只是路過，是「有預謀及裝備充足」，故裁定被告就是以雷射筆襲警的人。

辯方求情稱被告初犯、背景良好，警員亦沒有永久傷害，望法庭考慮先索取報告。但裁判官稱若予以輕判，「會令犯事者以為不用付很大代價而去侵害警員」，須判處監禁以起阻嚇作用，又稱眼睛是人體最跪弱部分，警員沒有受傷「實屬僥倖」，故判監3個月。被告透過律師申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。