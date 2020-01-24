新冠肺炎｜港泰護老中心增一確診兩初步陽性　密切接觸者送往薄扶林傷健營檢疫 (23:58)

張竹君稱，本港暫時有3宗初步陽性個案，其中兩人是港泰護老中心院友，分別為79歲男子及67歲女子，現留醫伊利沙伯醫院，護老中心另有一名院友發燒入院仍待檢測。衛生防護中心已派員到港泰護老中心視察，所有院友及員工被列為密切接觸者要接受檢疫。衛生防護中心總監黃加慶於記者會宣布，會安排護老中心的密切接觸者到位於薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營進行檢疫。

晚上7時許，一名老翁經港泰護老中心旁的永發大廈出入口送往廣華醫院。晚上9時許，醫療輔助隊兩輛小巴及兩輛救護車到達護老中心，兩名老翁經救護車送走，另外至少8名長者經小巴送走，部分人沒戴好口罩。現場有一輛醫療輔助隊小巴及4輛消防處救護車在場候命。部分長者行動不便，由救護員以擔架抬上蒲明里20多級石級，至毓華里上車。

至少兩長者發燒送院

今日中午開始，港泰護老中心至少兩名長者發燒送院。

中午約12時半，3名身穿全套防護衣的救護員進入港泰護老中心，以擔架牀將一名老婦送上救護車。救護員稱老婦發燒，但他們及隨行護老院職員沒回應是否與新型冠狀病毒肺炎有關。

下午近3時，食環署清潔工穿上全套防護衣，消毒清洗港泰護老中心門外街道。同時，一輛救護車到場，一名老翁頭部敷冰，由擔架牀送上救護車；救護員稱老翁發燒。

較早前，6名身穿印有「衛生防護中心」字樣制服的人帶同防護衣及一個保溫箱，進入護老中心。

慈雲山安老院／港泰護老中心 相關報道：

演藝學院有人確診學生撤離 慈雲山港泰護老中心老翁、九龍醫院IT員工初步確診

慈雲山一安老院有院友初步確診 老翁探妻隔玻璃相見

新冠肺炎 相關報道：

中華基督教會扶輪中學中三生確診 光明英來學校有教職員家人初步確診

林鄭月娥今午召開督導委員會 檢視社交距離措施

近兩月逾7萬人次免檢疫入境

新冠肺炎專輯：bit.ly/38tWkQ3