新冠肺炎｜中華基督教會扶輪中學中三生確診　光明英來學校有教職員家人初步確診 (13:45)

【13:45更新】本港學校復課後，首次出現校內新型冠狀病毒確診個案。位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學向學生發通告，稱校方今早（7日）收到一名中三學生家長報告，該學生確診新冠病毒，學校正聯絡衛生防護中心，獲取相關指引。通告稱，教育局建議學校今日開始停課，以便學校立即進行全面徹底消毒。學生回家後應與家長商討，並求醫進行病毒測試。21:35報道：7月7日本港疫情重點＋政府新防疫抗疫措施要點
扶輪中學大批學生於中午約12時由教師帶領離開課室，但未有離開校園範圍，有家長到學校了解，其間情緒激動需要教職員安慰。至中午12時半，一輛政府小巴運送一批物資進入校園，車上職員未有穿上防護衣。16:25報道：中華基督教會扶輪中學周三起停課14日 學生批「煞停」放學引混亂
下午1時半，兩名男生返回學校。其中一名中三姓王男生表示，他們與確診者為同班同學，但今早上學時校方未有提及事件，至中午放學後，教師突然透過WhatsApp通知全班同學，要求所有學生於下午3時前返回學校，但未有提及回校因由，坦言對疫情感擔心。另一中二級張同學表示，約1時接獲學校通知，需立即返回學校接受檢測。
元朗的光明英來學校今日亦向家長發通告稱，一名教職員的家人初步確診新冠肺炎，該同事已即時在家隔離。校方表示，一直按教育局指引做足各項防疫措施，會加強校內的清潔及消毒工作，家長可自行決定是否讓子女繼續回校上課。
上水鳳溪創新小學有教師曾與患者共處
上水鳳溪創新小學則在校網公布，一名教師上周六（4日）與一名剛確診新冠肺炎的患者曾短暫共處，正待衛生署檢測。學校為謹慎處理，安排今日停課一天，六年級升中放榜工作就如期舉行。校方表示，會全面消毒校舍，並促請校巴公司再次全面消毒。
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