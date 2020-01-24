港區國安法｜林鄭月娥：港區國安法令港繁榮穩定　「香港末日」說法難立足【短片】 (10:54)

另外，林鄭月娥表示，已徵詢香港維護國家安全委員會及終審法院首席法官委任首批裁判官作審理國安案件的「指定法官」，其他各級法院的指定法官會陸續獲委任，屆時再交代詳情。

林鄭月娥說，有人稱「一國兩制」受損、宣布「一國兩制」已死，但她表示剛剛相反，制訂《港區國安法》目的是令「一國兩制」行穩致遠，確立香港的憲制秩序，任何人認為立法破壞「一國兩制」似乎別有用心。

條文不嚴苛相當溫和

林鄭月娥表示，有謬誤說法稱《港區國安法》非常嚴苛，削弱、漠視人權自由，但事實證明過去一星期看不到有大量恐懼，如有的話只是有人製造白色恐怖，或有人恐怕觸犯法律而做的行動。她說，《港區國安法》不但無削弱港人的人權自由，反而藉此保障絕大多數香港市民合法享有的自由及權益；法律只針對四項危害國家安全的嚴重違法行為，條文清楚列明定義，不存在有人誤墮法網。

林鄭月娥亦否認立法過程「蒙在鼓裏」，稱全國人大常委會獲得授權草擬條文，其間聽取很多人的意見，包括她本人及特區政府的意見。

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