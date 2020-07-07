升中派位今放榜　有學生獲派首志願亦叩門 (10:00)

來自單親家庭的陳致勇，家中申請綜援，其母表示，經濟所限不能讓他補習，只能參加教會的免費補習班。她從內地來港，沒有學識，不能協助兒子的學業，亦從未對今天派位感緊張。「邊間學校都有人讀，肯努力去到邊間學校都可以發光。」

校長施志勁說，該校72%小六生獲派首三志願，獲派首志願中學的比率亦比往年有進步。

另有同學選擇叩門（申請候補位）。獲第一組別直資中學取錄的薛同學到伊利沙伯中學叩門。薛母說家住深水埗，但該直資中學位於將軍澳，遂嘗試到區內排名較前的中學叩門。

獲派第一志願聖芳濟書院的何同學亦到上址叩門。何母表示，滿意派位結果，兒子呈分試成績中上，多科獲「A」，每月花費近萬元於補習班、課外活動及面試班，惟選填派位表格時較保守，故現在到更頂尖的中學叩門，「入到就當意外收穫！」

教育局公布，今年有54,112名學生參加中學派位，九成學生獲派首三志願，77%獲派首志願，兩者均比去年高3%。

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