港區國安法｜英國會議員敦促制裁林鄭月娥　藍韜文未排除可能性 (09:32)

英國外相藍韜文周一（6日）公布首批針對違反人權的外國人制裁名單，有國會議員質疑當中為何沒有中國官員。保守黨議員施志安（Iain Duncan Smith）亦敦促制裁香港特首林鄭月娥，藍韜文未有明確排除這可能性，回應稱留意事態發展，並小心檢視證據，再考慮是否制裁個別中國公民。
中國駐英大使劉曉明同日舉行網上中外記者會，批評英國政府一直就香港事務發表不負責任言論。對於英國早前宣布向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑，劉曉明稱這是粗暴干涉中國內政，公然踐踏國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已就此向英方提出嚴正交涉。
藍韜文拒絕評論劉曉明的言論，但稱中國簽署了《中英聯合聲明》，確保給予港人自由，他表示：「我們想要和中國有正面關係，但這項議題事關信任，是否能相信中國會遵守國際義務，履行國際責任。」
（中央社/路透社/BBC）
港區國安法 相關報道：
警搜屋可無手令 准「口頭」批截聽 第43條細則今生效 特殊情况可秘密監察律師見疑犯
港區國安法專輯：bit.ly/3guOurX
相關字詞﹕國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 藍韜文 劉曉明 編輯推介