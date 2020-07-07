天氣｜天文台料今晚有驟雨　明日天晴酷熱 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。下午本港大部分地區氣溫上升至33度或以上，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。
今晚（7日）及明日（8日）天氣預測大致天晴，有一兩陣驟雨，最低氣溫約28度。明日日間酷熱，最高氣溫約33度，吹和緩西南風，明日稍後離岸風勢清勁。
展望隨後數日大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。
【7:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫29.1度，相對濕度84%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正覆蓋華南。此外，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早大嶼山及新界部分地區錄得約5毫米雨量。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩南至西南風。展望本周餘下時間大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。
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