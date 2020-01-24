WhatsApp暫停處理港執法機構索用戶數據要求　評估港區國安法影響 (21:40)

facebook發言人回覆查詢表示： 「facebook深信言論自由是基本人權，我們支持所有人都可在毋須擔心自身安全和其他顧慮的情況下有權利表達自己的想法。此外，我們對政府的請求有一套全球一致的處理方式，一律以facebook政策、當地法律及國際人權標準作為考量準則。我們目前已決定暫停檢視政府對索取香港用戶資料的請求，並就《香港特別行政區維護國家安全法》作進一步法律評估，同時會將人權法準則及國際人權法專家的意見納入考慮範圍。」

此外，在反修例運動中為不少港人使用的通訊軟件Telegram亦表示，在國際社會對香港的政治變化取得共識前，暫停處理任何索取香港用戶資訊的要求。

（路透社/中央社/明報記者）

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