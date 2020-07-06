市民apm抗議　有人高呼「光復」口號　警舉黃旗警告 (19:20)

【18:50】《港區國安法》實施一星期，「光復香港 時代革命」口號被指有港獨含意，今日繼中午中環「和你Lunch」，傍晚再有市民發起在觀塘創紀之城5期（apm商場）手持白紙靜默抗議，最少50人響應，在商場大堂、高層大堂及一樓手持白紙。大部分示威者均手持白紙默站，偶有市民高叫口號，獲眾人和應。

傍晚近6時半，一直在觀塘道及開源道戒備的防暴警察進入商場中庭，舉黃旗警告手持白紙的人正參與非法集結，要求盡快離開，否則會被檢控。聚集的人之後收起白紙，有人高聲播放《大長今》及《男兒當自強》等歌曲回應警的方警告。不足10分鐘後，防暴警察在現場市民夾雜粗口的喝罵聲中暫時撤離商場中庭。其後有人大叫「光復香港，時代革命」口號，至6時50分，20名防暴再進入中庭舉黃旗警告。

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