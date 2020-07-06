許金山殺妻女囚終身｜醫委會裁定許金山專業失當　無限期除牌 (18:15)

許金山因正在服刑，故缺席聆訊，今亦沒代表律師。醫委會研訊小組主席劉允怡在判辭中表示，謀殺屬最嚴重的罪行，從事件中看出被告已不適合擁有醫療的專業資格，故判處他無限期從普通科及專科醫生名冊除牌，即時生效。另外，由於案情嚴重，被告沒有向醫委會申報案件是不可寬恕的，故裁定他專業行為失當，以及向其發警告信。他續指出，今次是他在任以來處理的首單涉及醫生謀殺的案件，強調絕不希望再有類似情況發生。

許金山被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。案情指出，當日有途人發現一輛黃色Mini Cooper停泊在西貢西澳村巴士站外，兩人躺在前座司機和乘客位，警方接報將她們送院，惟母女最終不治。驗屍後發現她們死於一氧化碳中毒，但驗車發現機件沒有故障，最後發現毒氣來自車尾箱的瑜伽球。另外，許金山亦被指控在法院定罪後，未能在28日內向醫委會申報案件，犯下專業失當。

許金山殺妻女囚終身 昔日報道：

毒氣球殺妻女 許金山囚終身 成功男人深謀遠慮行兇 官斥教人震驚 (2018年9月20日)

父太重學業 許金山長女自揭患抑鬱 (2018年8月28日)

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