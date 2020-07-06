國安法首案　電單車男涉撞警今午出院  「指定法官」蘇惠德拒絕被告保釋 (17:30)

一名男子涉於7月1日駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，在灣仔撞向執勤警員，上周五（3日）被落案控告煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，為《港區國安法》生效後首宗檢控的案件。被告唐英傑（23歲）因腳部骨折留醫，今日（6日）出院，被押往西九龍裁判法院應訊，下午坐輪椅出庭。案件繼續由特首委任負責處理危害國家安全犯罪案件的「指定法官」之一、總裁判官蘇惠德處理。蘇官表示，基於案情嚴重及《國安法》第42條的規定，拒絕被告保釋，被告須還押至10月6日再訊。
據了解，控方指控被告案發時駕駛電單車，涉嫌沒有理會警方警告，先後越過3條警方防線。被告的電單車轉入灣仔謝斐道時，涉嫌撞向10名警員，導致最少3名警員受傷，包括脊骨移位及肋骨骨折。
被告唐英傑被控各一項煽動他人分裂國家罪及一項恐怖活動罪，違反《港區國安法》第20、21條及24條。
控方申請將案件押後3個月，以待警方調查，包括檢取灣仔一帶的閉路電視片段、調查被告的電單車牌及手機。惟辯方大律師劉偉聰反對押後3個月，表示《國安法》案件的保釋門檻甚高，要求控方縮短押後時間至兩個月之內。蘇官聽畢雙方陳辭，決定應控方申請，將案件押後至10月6日再訊。
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