國安法首案　鐵騎士涉撞警今午出院  「指定法官」蘇惠德拒絕被告保釋 (17:30)

據了解，控方指控被告案發時駕駛電單車，涉嫌沒有理會警方警告，先後越過3條警方防線。被告的電單車轉入灣仔謝斐道時，涉嫌撞向10名警員，導致最少3名警員受傷，包括脊骨移位及肋骨骨折。

被告唐英傑被控各一項煽動他人分裂國家罪及一項恐怖活動罪，違反《港區國安法》第20、21條及24條。

控方申請將案件押後3個月，以待警方調查，包括檢取灣仔一帶的閉路電視片段、調查被告的電單車牌及手機。惟辯方大律師劉偉聰反對押後兩個月，表示《國安法》案件的保釋門檻甚高，要求控方縮短押後時間至兩個月之內。蘇官聽畢雙方陳辭，決定應控方申請，將案件押後至10月6日再訊。

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