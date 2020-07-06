檢討港台管治管理專責組7．15展開工作 (17:20)

商經局稱，專責小組檢討工作目的是讓港台的公共廣播服務，更全面履行《港台約章》。小組工作範圍包括檢視港台行政管理，如財務管制、人力資源管理和採購事宜；檢視港台執行2018年10月審計報告各項建議的進度，包括設立一個公開和客觀的機制訂定表現指標和基準，並藉此評定成效；以及檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式，並參考其他公共廣播機構的最佳做法，以確保港台全面遵守《約章》和通訊事務管理局發布的節目標準業務守則。

專責小組會由首長級政務主任丁葉燕薇擔任主任，其餘成員包括港台助理廣播處長張健華，以及來自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員或退休後服務合約僱員。商經局表示，小組成員具備廣播服務、行政管理、資源管理及機構管理顧問工作等方面的知識和經驗。

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