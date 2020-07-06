港區國安法｜警兩度到土瓜灣飲品店調查　店主貼紙遮「光復」標語 (16:10)

記者今午到場觀察，店面貼有「無畏無懼抗爭到底」標語及反修例相關海報，部分海報以貼紙遮蓋部分字眼。

「茶·原點」負責人文先生說，今午1時許，約5名便衣警員稱有人報警，指稱該店貼有疑違反國安法的文宣，要求記下負責人的個人資料及店舖的商業登記編號，其間有警員拍下店內文宣。文先生形容，警員仔細檢查文宣字眼，並以兩張文宣一組拍照。警員事後稱要再作調查，有可能作出拘捕，未有要求他移除文宣便收隊離場。

文先生說，《港區國安法》生效後，兩度有警員稱接報他們貼有違反國安法的文宣而到店舖調查，對上一次約在3日前。他擔心警方日後會再作追究，故以貼紙遮蓋「光復香港 時代革命」標語。但文先生堅持不移除文宣，「佢就係想拉一間，然後令你全部撕晒」。他說，店內多為反國安法文宣，「一句反對政策的標語都要撕？我覺得唔係咁囉。」他認為「驚都要做」，「你睇7月1日上街的人，大家都驚㗎啦，但都要做，黃店就係要在不牴觸條例下做宣傳」。