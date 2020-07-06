6人涉11．2暴動及蒙面今提堂　另兩人撤襲擊罪改控暴動及傷人等罪 (18:00)

6名被告依次為會計師馬志健（44歲）、女文員陳善衡（25歲）、女文員林梓橋（27歲）、女文員陳梓欣（24歲）、女客戶服務員劉素婷（33歲）及女會計師謝翠兒（44歲）。上述6人同被控一項暴動罪，控罪指他們去年11月2日在灣仔莊士敦道與分域街交界一帶，連同盧虹羽、王永森及其他身分不詳的人參與暴動。

此外被告陳善衡、林梓橋、劉素婷及謝翠兒另各被控違反《禁止蒙面規例》，他們分別被指在非法集結時，使用相當可能阻止辨識身分的蒙面物品，即口罩、頸巾或面巾等。第三被告林梓橋再被控一項「無牌管有無線電通訊器具」罪。

控方獲准申請押後案件以準備轉介文件。案件押後至8月24日再訊，6名被告全獲1000元保釋外出，其間不得離港，須居住報稱地址，以及每周住警署報到一次。

另外，兩名青年去年11月13日在銅鑼灣誤認市民為警員，並涉嫌向他施襲被捕。案件今日在東區裁判法院再提訊，兩青年原被控襲擊致造成身體傷害罪，控方今撤回但改控他們暴動、非法禁錮及有意圖傷人等3罪。兩人暫毋須答辯，獲准繼續保釋至7月21日轉介區域法院審理。

兩名被告分別為學生王家俊（22歲）及酒吧侍應李樂恆（19歲）。控方今日修訂控罪後，兩人現在共同被控一項暴動罪及一項有意圖傷人，李樂恆另獨自被控一項非法禁錮罪。

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