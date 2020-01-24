保就業計劃｜中原地產獲逾1.15億補貼　TVB、美聯、莎莎第三批上榜【附表】 (16:50)

政府今日（6日）公布「保就業」第三批已領取工資補貼的僱主名單，第三批僱主名單涵蓋近3萬名僱主，涉及約77億元工資補貼及承諾受薪僱員人數超過33萬。其中，中原地產獲得最多補貼，共逾1.15億元；另外，電視廣播有限公司亦獲逾8500萬元。
部分獲逾千萬元補貼的公司：
．中原地產代理有限公司
Centaline Property Agency Limited
工資補貼金額：115,103,148元
承諾受薪僱員人數：5612
．電視廣播有限公司
Television Broadcasts Limited
工資補貼金額：85,688,511元
承諾受薪僱員人數：3167
．周大福珠寶金行有限公司
Chow Tai Fook Jewellery Company Limited
工資補貼金額：77,276,901元
承諾受薪僱員人數：2835
．美聯商業管理有限公司
Midland Business Management Ltd
工資補貼金額：63,294,747元
承諾受薪僱員人數：3141
．莎莎化粧品有限公司
Sa Sa Cosmetic Company Limited
工資補貼金額：59,860,617元
承諾受薪僱員人數：2165
．仲量聯行有限公司
Jones Lang Lasalle Limited
工資補貼金額：52,723,632元
承諾受薪僱員人數：2258
．利嘉閣地產有限公司
Ricacorp Properties Limited
工資補貼金額： 47,284,989元
承諾受薪僱員人數：2105
．港基物業管理有限公司
Citybase Property Management Limited
工資補貼金額：44,338,698元
承諾受薪僱員人數：1796
．維他奶國際集團有限公司
Vitasoy International Holdings Limited
工資補貼金額：37,724,166元
承諾受薪僱員人數：1395
．雅詩蘭黛（香港）有限公司
Estee Lauder（Hong Kong）Limited
工資補貼金額：31,504,599元
承諾受薪僱員人數：1165
．怡中航空服務有限公司
Jardine Airport Services Limited
工資補貼金額：30,987,393元
承諾受薪僱員人數：1271
．東方報業人事資源有限公司
OPG Human Resources Limited
工資補貼金額： 29,818,353元
承諾受薪僱員人數：1195
．華潤萬家（香港）有限公司
China Resourecs Vanguard (Hong Kong) Company Limited
工資補貼金額：21,553,749元
承諾受薪僱員人數：1015
．蘋果日報有限公司
Apple Daily Limited
工資補貼金額：20,589,900元
承諾受薪僱員人數：744
．中國移動國際有限公司
China Mobile International Limited
工資補貼金額：18,388,971元
承諾受薪僱員人數：686
．縱橫二千有限公司
G 2000 (Apparel) Limited
工資補貼金額：16,870,719元
承諾受薪僱員人數：629
．LSG Lufthansa Service Hong Kong LTD （德國漢莎航空膳食服務）
工資補貼金額：16,506,210元
承諾受薪僱員人數：618
．香港永安旅遊有限公司
Hong Kong Wing On Travel Service Limited
工資補貼金額：16,142,802元
承諾受薪僱員人數：603
．佐丹奴有限公司
Giordano Limited
工資補貼金額：15,045,558元
承諾受薪僱員人數：716
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