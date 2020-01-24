6．21包圍警總案　周庭認煽惑及參與未經批准集結　黃之鋒林朗彥否認控罪 (15:30)

前香港眾志秘書長黃之鋒早前被指涉及去年6月21日包圍警總集會，與主席林朗彥和成員周庭被控煽惑他人明知而參與未經批准集結等3罪。案件今日（6日）在東區裁判法院再訊，當中周庭表示認罪，黃之鋒及林朗彥則不認罪。案件押後至8月5日在西九龍裁判法院再訊，屆時法庭將處理周庭的求情及判刑，同時黃之鋒及林朗彥的審訊將進行審前覆核，3人獲原有條件繼續保釋。
周庭今在庭上承認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，以及一項「明知而參與未經批准集結」罪。控罪指稱她在2019年6月21日，在金鐘夏慤道非法煽惑在場的人在無合法權限或辯解下，明知而參與或繼續參與違反《公安條例》第7條規定下的公眾集會，而該公眾集會根據《公安條例》17A（2）（a）條屬未經批准集結，以及她在同日在香港警察總部正門外在無合法權限或辯解下，明知而參與或繼續參與未經批准集結。
周庭在庭外表示，由於自己過往沒有案底，法庭判處非監禁刑罰可能性較高，故此選擇認罪。惟她強調，亦有心理準備被判監禁。
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