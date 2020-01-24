6．21包圍警總案　周庭認煽惑及參與未經批准集結　黃之鋒林朗彥否認控罪 (15:30)

周庭今在庭上承認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，以及一項「明知而參與未經批准集結」罪。控罪指稱她在2019年6月21日，在金鐘夏慤道非法煽惑在場的人在無合法權限或辯解下，明知而參與或繼續參與違反《公安條例》第7條規定下的公眾集會，而該公眾集會根據《公安條例》17A（2）（a）條屬未經批准集結，以及她在同日在香港警察總部正門外在無合法權限或辯解下，明知而參與或繼續參與未經批准集結。

周庭在庭外表示，由於自己過往沒有案底，法庭判處非監禁刑罰可能性較高，故此選擇認罪。惟她強調，亦有心理準備被判監禁。

其他報道：偽造學員出席紀錄騙撥款 商專前高層偕下屬判社服令

其他報道：IFC「和你Lunch」市民高叫「光復香港」 防暴警入商場截查

其他報道：男警因執行職務衝紅燈 危駕罪成判120小時社服令