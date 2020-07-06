警認賣假波鞋抗拒海關等4罪保釋候判　求情稱一時糊塗情急已感懊悔 (16:15)

認罪的被告為報稱警員黃港恆（25歲）。辯方求情時指出，被告當時售賣假波鞋只是「一時糊塗」，因其兒子出生後須騰出家中空間才出售，但事前並不知該些波鞋為冒牌，其住所亦無被搜出其他偽造商標貨品，至於抗拒海關人員則為「一時情急，非氣急敗壞逃走」，現已感懊悔，望向事主道歉。

辯方又透露，被告在反修例示威中一直以機動部隊身分擔當最前線角色，除了曾「英勇受傷」外，亦因此而被起底，精神及情緒均受影響。

裁判官杜浩成押後判刑時表示，被告作為警員，卻守法意識不足引致事件發生，但幸好與執勤無關，否則案件性質更嚴重。

4項控罪指被告於2019年9月26日在觀塘港鐵站近A出口，分別售賣一對冒牌「Adidas」球鞋及管有兩對同類冒牌球鞋作售賣用途，並抗拒兩名海關人員執行職務。

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