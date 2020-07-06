庭上未能認出施襲者　七旬翁：警察唔會捉錯人 (16:00)

案中被告為梁國偉（39歲），拘捕被告的警員則為22367，該警員現已離職，沒有出庭作供。庭上只讀出其手寫供辭，透露被告在警誡下說：「支鐵通係由佢（事主）手上搶返嚟，唔係我嘅」及「我冇掂到佢（事主），亦都冇打佢，係佢捉住我」。

聲稱受傷的顏加星（72歲）供稱，案發當晚與一眾福建同鄉在「鈔坑旅港同鄉會」會址用膳，其子突然致電「你嗱嗱聲返屋企，好多人嚟鬧事」，及後更親自前往會址叫父親歸家。顏加星跟隨兒子外出，並稱兒子當時打算「攞架生」，後來補充說兒子從事裝修，所謂「架生」是用以工作。

顏加星跟隨兒子至北角益新洋樓外，發現「好多人打交」，遂躲避到記者群後面，惟他當時後腦被打，轉身見到一名身穿粉紅衣「好大隻嘅男人」手持一支約3呎長金屬棍。顏加星出手捉住男子手上金屬棍，並成功將棍拗斷，惟手背依然遭男子抓傷。

案件未完，審訊繼續。

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