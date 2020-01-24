新冠肺炎｜何栢良：家居檢疫或致隱形傳播鏈　許樹昌：豁免者高危地方來港應留樣本 (12:55)

昨日確診的其中一男患者，於屯門內河碼頭建榮飯堂、坪石邨彬記粥麵美食工作，何栢良預料一定有群組感染風險，而食肆員工屬高危組別，應有機制監測。

何栢良建議當局在地鐵站或交通樞紐地點擺設街站收集化驗樣本，方便市民交回樣本；又建議入境者接受病毒檢測，應待初次結果確定陰性後才可到指定地方隔離，並舉例稱機場有很多空地，若室內地方不夠，可在戶外地方擺設臨時檢測點。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則在商台節目表示，獲豁免強制檢疫、從高危地方到港的人，亦應要留深喉唾液樣本。他亦稱轉機來港的人是漏洞，建議政府勿以轉機地點界定是否高危者，否則易傳入病毒。

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