新冠肺炎｜何栢良：家居檢疫或致隱形傳播鏈　許樹昌：豁免者高危地方來港應留樣本 (12:55)

本港昨日（5日）新增兩宗新型冠狀病毒肺炎本地確診個案，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（6日）接受港台節目訪問時表示，很大機會是海外回港的受感染者把病毒帶入社區，包括3月至今獲豁免檢疫而沒作病毒檢測的人。他又稱，部分家居檢疫的人會發病，其家人外出也會導致產生隱形傳播鏈。
昨日確診的其中一男患者，於屯門內河碼頭建榮飯堂、坪石邨彬記粥麵美食工作，何栢良預料一定有群組感染風險，而食肆員工屬高危組別，應有機制監測。
何栢良建議當局在地鐵站或交通樞紐地點擺設街站收集化驗樣本，方便市民交回樣本；又建議入境者接受病毒檢測，應待初次結果確定陰性後才可到指定地方隔離，並舉例稱機場有很多空地，若室內地方不夠，可在戶外地方擺設臨時檢測點。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌則在商台節目表示，獲豁免強制檢疫、從高危地方到港的人，亦應要留深喉唾液樣本。他亦稱轉機來港的人是漏洞，建議政府勿以轉機地點界定是否高危者，否則易傳入病毒。
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