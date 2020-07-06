保就業計劃｜保就業第三批名單公布　3萬名僱主獲77億補貼【附名單】 (12:21)

此外，政府今日開始向第四批約1.1萬名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約63億元，承諾受薪僱員人數約27萬人；另會向1萬名自僱者發放7500元一次過資助。

港府會繼續處理餘下僱主及自僱者的申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。「保就業」計劃第一期申請共收到逾16.8萬名僱主及逾25.9萬份自僱者申請，至目前為止已完成審批超過10萬宗僱主申請，佔所有僱主申請的六成，涉及總資助額為254億元，惠及僱員數目111萬人；另向共約8.4萬名合資格自僱者發放一筆過7500元資助，涉及總資助額6.3億元。

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