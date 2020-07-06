港區國安法｜美領事史墨客：《港區國安法》侵蝕自由是「香港的悲劇」 (12:05)

史墨客多次重申，美國自90年代起對香港的政策，來自1984年簽署的《中英聯合聲明》，聲明承諾給予香港高度自治，呼籲北京遵守中英聯合聲明，白宮正檢視其他措施，回應北京今次立法。他重申應「let Hong Kong be Hong Kong（讓香港做回香港）」。

史墨客續稱，本港的美國社群及企業亦對法例針對「勾結外國勢力」感到困擾，他說會盡力維護在港美國企業的利益。他亦對知識產權保障及資訊流動等會否受《港區國安法》影響表示關注，認為若香港開放、透明度及言論自由受損，將難以維持原有的國際金融中心地位。

港區國安法 相關報道：

羅冠聰英報撰文 稱港區國安法掀起新文化大革命

鄧炳強：港區國安法實施有很大震懾力 反中亂港分子已退縮

國安部：貫徹落實港區國安法 配合駐港國安公署履行職權