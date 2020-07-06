港區國安法｜美領事史墨客：《港區國安法》侵蝕自由是「香港的悲劇」 (12:05)

美國駐香港及澳門總領事史墨客今日（6日）接受港台英文台節目訪問，他稱美方非常關注《港區國安法》立法令香港高度自治被侵蝕，香港一直以來的成功，全因保持開放和具透明度，任何由外界強加或是破壞高度自治的事情，也會對「一國兩制」的精神和實施帶來衝擊。他在節目完結後受訪稱，《港區國安法》侵蝕香港的自由，亦營造自我審查的氣氛，形容是香港的悲劇。
史墨客多次重申，美國自90年代起對香港的政策，來自1984年簽署的《中英聯合聲明》，聲明承諾給予香港高度自治，呼籲北京遵守中英聯合聲明，白宮正檢視其他措施，回應北京今次立法。他重申應「let Hong Kong be Hong Kong（讓香港做回香港）」。
史墨客續稱，本港的美國社群及企業亦對法例針對「勾結外國勢力」感到困擾，他說會盡力維護在港美國企業的利益。他亦對知識產權保障及資訊流動等會否受《港區國安法》影響表示關注，認為若香港開放、透明度及言論自由受損，將難以維持原有的國際金融中心地位。
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