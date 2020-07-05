港區國安法｜譚惠珠：即使中央不讓香港審案　法理上說得通 (19:42)

《港區國安法》生效，基本法委員會副主任譚惠珠今（5日）在一個研討會稱，就國家安全，權在中央，即使中央決定不讓香港審案，法理上都說得通，認為有關案件讓香港管轄「不要take for granted」，並稱中央已讓香港審訊大多數案件，港人不應說高度自治權被侵蝕。
基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅認為，如涉獨立公投、推動或宣揚港獨，會涉違分裂國家罪。至於恐怖活動罪，陳弘毅強調行為是為脅迫政府實現政治主張，「如只是縱火，並非恐怖活動；若似北愛爾蘭，以縱火放炸彈爭取脫離英國，就是政治主張」。
講港獨違法？
清洪：倘只叫口號不違20條 陳弘毅：或觸犯21條
至於若講港獨無揮港獨旗，是否涉違法；資深大律師清洪認為要視乎意圖及周圍情況，如只叫口號，應不會違反《港區國安法》第20條；陳弘毅則稱，《港區國安法》第21條提及「煽動」成分，認為叫港獨口號的人，可能觸犯第21條。
港澳辦副主任張曉明日前表示，說「太子站打死人」或構成《港區國安法》下的「引發憎恨」。陳弘毅稱，在港發布虛假消息，一般而言並非犯罪；即使是刑事犯罪，都要視乎是否構成因外國勢力指使、資助而去做或去串謀，要滿足到有關條件才算犯罪。
港區國安法 相關報道：
相關字詞﹕譚惠珠 陳弘毅 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 編輯推介