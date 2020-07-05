港區國安法｜譚惠珠：即使中央不讓香港審案　法理上說得通 (19:42)

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅認為，如涉獨立公投、推動或宣揚港獨，會涉違分裂國家罪。至於恐怖活動罪，陳弘毅強調行為是為脅迫政府實現政治主張，「如只是縱火，並非恐怖活動；若似北愛爾蘭，以縱火放炸彈爭取脫離英國，就是政治主張」。

講港獨違法？

清洪：倘只叫口號不違20條 陳弘毅：或觸犯21條

至於若講港獨無揮港獨旗，是否涉違法；資深大律師清洪認為要視乎意圖及周圍情況，如只叫口號，應不會違反《港區國安法》第20條；陳弘毅則稱，《港區國安法》第21條提及「煽動」成分，認為叫港獨口號的人，可能觸犯第21條。

港澳辦副主任張曉明日前表示，說「太子站打死人」或構成《港區國安法》下的「引發憎恨」。陳弘毅稱，在港發布虛假消息，一般而言並非犯罪；即使是刑事犯罪，都要視乎是否構成因外國勢力指使、資助而去做或去串謀，要滿足到有關條件才算犯罪。

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