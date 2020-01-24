新冠肺炎｜本港增兩本地確診　41歲女居鴻裕大廈於青山道一診所工作　59歲男居坪石邨玉石樓 (16:54)

相關報道：坪石邨中午消毒 屋邨內粥麵店暫停營業

兩宗本地確診個案詳情：

個案1263：

．41歲女子，居於青山道鴻裕大廈

．在長沙灣青山道吳毓輝診所上班，負責派藥

．7月2日喉嚨不適；3日下午發燒，同日有上班；4日確診

．6月24日曾與大圍美田邨美秀樓46歲確診女子（個案1233）見面半小時並吃下午茶，其間兩人不是全程戴口罩

．診所的醫生、護士及清潔工送往檢疫中心

．診所醫生及其妻子7月3日晚發燒，兩人送院後初步病毒檢測陰性

個案1269：

．59歲男子，居於坪石邨玉石樓

．在牛池灣坪石邨「彬記粥麵美食」粥麵店；另在屯門內河碼頭龍門路健榮飯堂上班

．6月30日流鼻水、頭暈及發冷；7月3日肚瀉，曾到私家診所求診

．7月4日於港鐵荃灣西站乘車感頭暈，送院後確診

．潛伏期曾到坪石邨、屯門及旺角的食肆

．沒有外遊紀錄，暫未找到病源