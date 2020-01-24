港區國安法｜譚耀宗：人大常委會有權完善法例　陳弘毅：寫文章不涉鼓勵武力不屬犯法 (13:22)

港澳辦副主任鄧中華日前在央視節目《焦點訪談》中表示，《港區國安法》現時僅針對4種罪行，人大常委會將來可根據香港實際情況，繼續制訂相關法律。全國人大常委譚耀宗今早（5日）出席商台節目訪問後稱，倘若條文有需要改善之處，人大常委會有權可以完善法例，但一般不會在這麼短時間內處理，現階段他未有聽聞相關事宜。
譚耀宗在節目中稱，7月1日有大批人上街，有人甚至展示港獨旗幟，反映市民不怕《港區國安法》；並稱法例無追溯期，且絕大部分在香港審訊，非送往內地審理，他認為這顯示《港區國安法》不算「辣」。
另外，康文署轄下公共圖書館正就新例覆檢最少9本政治書，包括《香港城邦論》作者陳雲、前香港眾志秘書長黃之鋒和公民黨立法會議員陳淑莊的著作，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅在同一節目稱，寫文章煽動其他人改變中國或香港的政治制度，若不涉及鼓勵他人用武力、威脅使用武力或任何非法行為達到目的，不構成顛覆國家政權罪。
他亦稱，未看到《港區國安法》明文禁止藏有港獨物品屬違法。譚耀宗則認為批評政府無問題，但稱要小心有否牴觸分裂國家等罪行。
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