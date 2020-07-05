林鄭月娥：立法會理性討論空間少　經立法會訂立港區國安法是癡人說夢話 (12:21)

立法會教育事務委員會上周五（3日）開會討論幼稚園、中小學教科書及教材編製，其間多名議員質疑委員會主席葉劉淑儀在議程「打尖」加插項目，有民主派議員到主席台抗議，葉劉淑儀的水杯在混亂中被打翻，沾濕半邊身。特首林鄭月娥昨晚（4日）於facebook發帖，稱事件反映立法會理性討論空間愈來愈少，認為訂立港區國安法要經香港立法會是「癡人說夢話」。
林鄭月娥在帖文說，從直播看見教務委員會上多名非建制派議員的搗亂言行，令人慘不忍睹，認為今時今日議會想正常討論也命途多舛，難以作理性討論。對於有外國官員及議員稱訂立港區國安法要經過香港立法會，她認為是「癡人說夢話」，亦稱外國的國安罪行立法都是由中央直接負責，「不會假手於地方政府」。
她呼籲市民不要被「本地反政府政客」或「外國官員和政客」蒙騙，認為「香港近年被這些恐嚇欺騙、假仁假義的口號和文宣已經害得慘了，是時候向這些謊言大聲說『不』」。
其他報道：考評局撤試題 考生申覆核敗訴 官稱無程序不當 批楊潤雄言論語帶威脅自我審查
其他報道︰公共圖書館覆檢黃之鋒陳淑莊陳雲多本著作 康文署：免犯國安法
相關字詞﹕林鄭月娥 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 立法會教育事務委員會 中小學教科書及教材編製 葉劉淑儀 編輯推介