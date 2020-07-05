林鄭月娥：立法會理性討論空間少　經立法會訂立港區國安法是癡人說夢話 (12:21)

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林鄭月娥在帖文說，從直播看見教務委員會上多名非建制派議員的搗亂言行，令人慘不忍睹，認為今時今日議會想正常討論也命途多舛，難以作理性討論。對於有外國官員及議員稱訂立港區國安法要經過香港立法會，她認為是「癡人說夢話」，亦稱外國的國安罪行立法都是由中央直接負責，「不會假手於地方政府」。

她呼籲市民不要被「本地反政府政客」或「外國官員和政客」蒙騙，認為「香港近年被這些恐嚇欺騙、假仁假義的口號和文宣已經害得慘了，是時候向這些謊言大聲說『不』」。

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