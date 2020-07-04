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港區國安法｜書商感白色恐怖　有書店稱照賣反修例政治書 (23:10)

書展將於本月15日揭幕，《港區國安法》令部分文化界的人感到自危，甚至不願談書展策略。今日（4日）再傳出公共圖書館覆檢政治書，有書商表示，書業現時面對「災難性破壞」及「白色恐怖」；但有書店計劃照賣被覆檢的《香港遺民論》及其他反修例書籍。

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘稱，公共圖書館覆檢的書籍通常只涉淫褻及不雅，甚少見覆檢政治書。他認為現書業面對「災難性破壞」及「白色恐怖」，「書商參加書展，不是想做烈士或者革命家」；加上有組織早前聲言會在書展「掃獨」，舉報含涉港獨內容的書本，他預計書商會更謹慎，心理壓力亦更大。

彭志銘稱，次文化堂今年書展起碼會賣3本政治書，包括尊子的政治漫畫，以及劉銳紹和吳志森的時政評論。他認爲該些作者及其內容一向常見，「尊子喺《明報》日日出現，有事都拉《明報》先」。他承認，有某些書令他「好頭痕」，「（國安法進展）日日不同，無事都變有事」，故尚未能決定屆時會否售賣該些書。

市面書店已甚少售賣康文署正覆檢的書，有店員解釋因出版年代久遠，已賣光且沒存貨。序言書室創辦人李達寧稱，現仍有數本《香港遺民論》，售罄後不會再入貨，因已較舊和「不是特別好賣」。

面對《港區國安法》，李達寧暫不太擔心，說若當局列出不能賣的書籍名單便下架；估計日後印刷廠未必會印政治、社會運動書籍，出版自由或受影響。他續說，很多涉港獨議題的書已「斷貨」，書室亦無計劃入貨；另會如常賣反修例運動書籍。

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