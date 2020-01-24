港區國安法｜公共圖書館覆檢黃之鋒陳淑莊陳雲多本著作　康文署：免犯國安法 (22:20)

公共圖書館因應《港區國安法》正覆檢最少9本書，其中嶺南大學中文系前助理教授陳雲著作佔6本，包括《香港城邦論：一國兩制，城邦自治，是香港生死攸關之事。》；前香港眾志秘書長黃之鋒及公民當立法會議員陳淑莊亦有著作被覆檢。
康樂及文化事務署回覆稱，香港公共圖書館的館藏發展工作以《聯合國教育、科學及文化組織公共圖書館宣言》所訂原則為指引，館藏必須符合香港法律規定。 隨着《港區國安法》實施，公共圖書館須確保館藏符合有關法例；為免觸犯《港區國安法》，公共圖書館會覆檢部分書籍內容有否違法，有關書籍暫時不予市民借閱及作參考用途。
黃之鋒在facebook回應，其2013年出版的《我不是細路》，即使書中內容不涉任何主權憲法問題或國際戰線內容，仍遭公共圖書館覆檢。他認為，白色恐怖不斷彌漫，國安法根本是以言入罪的工具，講述政府審查書籍內容的日本動漫《圖書館戰爭》，內容竟切實地在香港發生。
陳淑莊表示，政府本來稱《港區國安法》無追溯期及不會影響言論自由，但實施不久就把她在4年前出版的作品從圖書館中抽起，令她質疑政府的說法，「日後會否還有出版自由、創作自由？而我在4年前發表的言論都能抽起，是否真的無追溯期？」她續說，書中主要是講述她有普選才結婚、在秘魯的經歷，沒有觸及官方所稱會觸犯《港區國安法》的內容，故不理解政府的做法。她促請特首林鄭月娥到立法會接受議員質詢，解釋《港區國安法》條文。
公共圖書館正覆檢的書目：
■作者：陳雲（6本）
《香港城邦論：一國兩制，城邦自治，是香港生死攸關之事。》
《香港城邦論II 光復本土：光復本土，垂範華夏，是香港唯一的出路。》
《城邦主權論》
《香港保衛戰》
《香港遺民論》
《身土不二》
■作者：黃之鋒（兩本）
《我不是英雄》
《我不是細路：十八前後》
■作者：陳淑莊（一本）
《邊走邊吃邊抗爭》
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