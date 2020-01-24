港區國安法｜公共圖書館覆檢黃之鋒陳淑莊陳雲多本著作　康文署：免犯國安法 (22:20)

康樂及文化事務署回覆稱，香港公共圖書館的館藏發展工作以《聯合國教育、科學及文化組織公共圖書館宣言》所訂原則為指引，館藏必須符合香港法律規定。 隨着《港區國安法》實施，公共圖書館須確保館藏符合有關法例；為免觸犯《港區國安法》，公共圖書館會覆檢部分書籍內容有否違法，有關書籍暫時不予市民借閱及作參考用途。

黃之鋒在facebook回應，其2013年出版的《我不是細路》，即使書中內容不涉任何主權憲法問題或國際戰線內容，仍遭公共圖書館覆檢。他認為，白色恐怖不斷彌漫，國安法根本是以言入罪的工具，講述政府審查書籍內容的日本動漫《圖書館戰爭》，內容竟切實地在香港發生。

陳淑莊表示，政府本來稱《港區國安法》無追溯期及不會影響言論自由，但實施不久就把她在4年前出版的作品從圖書館中抽起，令她質疑政府的說法，「日後會否還有出版自由、創作自由？而我在4年前發表的言論都能抽起，是否真的無追溯期？」她續說，書中主要是講述她有普選才結婚、在秘魯的經歷，沒有觸及官方所稱會觸犯《港區國安法》的內容，故不理解政府的做法。她促請特首林鄭月娥到立法會接受議員質詢，解釋《港區國安法》條文。

公共圖書館正覆檢的書目：

■作者：陳雲（6本）

《香港城邦論：一國兩制，城邦自治，是香港生死攸關之事。》

《香港城邦論II 光復本土：光復本土，垂範華夏，是香港唯一的出路。》

《城邦主權論》

《香港保衛戰》

《香港遺民論》

《身土不二》

■作者：黃之鋒（兩本）

《我不是英雄》

《我不是細路：十八前後》

■作者：陳淑莊（一本）

《邊走邊吃邊抗爭》

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