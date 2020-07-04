近百人出席海外升學講座　家長：為《港區國安法》提早送兒子外國留學 (22:40)

現場有不少家長帶同子女到場查詢美國升學的詳情。家長李女士指出，《港區國安法》的實施令她有意讓就讀中三的女兒到外地留學，「𠵱家有咗國安法之後，講句口號都唔得，唔想小朋友留喺度」。她又表示，不希望女兒經歷大學校園的政治衝突，例如去年中大和理大的警民衝突，「有得揀點解唔出去讀書？」李女士續稱，自己和女兒的政治立場都「好黃」，故不希望女兒在本地升學。

另一家長陳先生表示，出席講座是希望為就讀小六的兒子到外國升中做準備，《港區國安法》加快了安排兒子到外地升學的計劃，「本來等到中二、三先送小朋友去外國，但國安法加快咗我哋嘅計劃，因爲驚留喺香港冇自由」。他又稱，他們一家有移民的打算。

就讀中五的張同學表示，《港區國安法》實施對他到外地留學的抉擇沒有影響，他考慮到外國留學的原因只為學業，他認爲外國在數學方面的資源較好，因此很早就有外地升學的打算。

升學顧問：近日查詢未見特別增加

該教育機構的一名升學顧問指出，自從去年社會運動開始，已多了人查詢海外升學的資訊，不覺得《港區國安法》實施後查詢的人數有特別增加。她認爲香港學生暫時不會因《港區國安法》實施而一窩蜂湧到外國留學。